Персонаж Overwatch стал жертвой скандала в Blizzard и будет полностью переименован
Тем, кто следят за состоянием дел в игровой индустрии, хорошо известно, что Blizzard оказалась вовлечённой в скандал по делу о сексуальных домогательствах и притеснениях женщин-разработчиков. Одним из фигурантов данного дела был ведущий дизайнер уровней в Blizzard Джесси Маккри, который с этого месяца уже не работает в компании.
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Всё бы ничего, но в честь Маккри был назван один из персонажей Overwatch — его имя полностью повторяет имя своего прообраза. Это футуристичный ковбой с револьвером, специализация которого — дуэли и противодействие особо подвижным и юрким персонажам. Фанаты игры сразу предположили, что Blizzard переименует персонажа на фоне скандала, и вот, несколько минут назад худшие опасения игроков сбылись: Маккри действительно будет переименован.
Как теперь будут звать этого мужественного и привлекательного ковбоя, пока неизвестно. Ясно одно: впереди у Blizzard куча лишней работы и финансовых затрат — у многих героев придётся переозвучить реплики на всех языках, соответственно, привлечь заново всех актёров озвучки.
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Как всегда, Blizzard не сделала самого главного — не подумала о простых игроках, которые привыкли к данному герою и будут долго адаптироваться к новому имени.
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