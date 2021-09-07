Реалистичный боевик Hell Let Loose доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series в начале октября
Редкий амбициозный проект может обойтись релизом только на какой-то одной платформе. Вот и шутер Hell Let Loose в набивших оскомину декорациях Второй мировой войны не стал исключением. Сегодня стало известно, что игра доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже пятого октября. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Напомним, что Hell Let Loose вышел на персональных компьютерах по программе раннего доступа ещё два года назад, а до финальной (релизной) версии дожил в конце июля. Таким образом, между полноценным релизом PC-версии и выходом версий для консолей текущего поколения пройдёт чуть больше двух месяцев.
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Hell Let Loose представляет собой реалистичный сетевой боевик, в котором в масштабных сражениях участвуют две команды. И слово «команды» здесь не для украшения: в отличие от многих run’n’gun-боевиков, в Hell Let Loose от командного взаимодействия зависит исход сражения. Что, конечно, можно записать как в неоспоримое преимущество проекта, так и в его главную проблему: координировать действия случайных игроков ради общей цели — задача в высшей степени проблематичная даже в «камерных» шутерах, не говоря уже о масштабных и многогранных вроде Hell Let Loose.
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