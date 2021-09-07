Стартовал ранний доступ к королевской битве Vampire The Masquerade — Bloodhunt, оценки пока удручают
Пару часов назад в Steam открылся ранний доступ к новой королевской битве Vampire The Masquerade — Bloodhunt. Ещё во время тестирования игроки высказали недовольство данным проектом, и вот, после старта раннего доступа история повторилась: средний пользовательский рейтинг Vampire The Masquerade — Bloodhunt в Steam составляет жалкие 60 %.
реклама
Игроки жалуются на обилие «доната», никудышную оптимизацию, из-за которой системные требования в игре с таким уровнем графического исполнения даже после корректировки являются завышенными, проблемы с балансом, нерабочую функциональность, проблемы с подключением к другу. В целом первые участники раннего доступа к Vampire The Masquerade — Bloodhunt советуют ждать патчи. По всей видимости, в представлении разработчиков «Ранний доступ» означает право на выпуск неработоспособного продукта.
Если же отбросить негативные стороны раннего релиза, то напомним, что Vampire The Masquerade — Bloodhunt повествует о сражениях вампирских кланов, проходящих при использовании суперспособностей и толики смекалки. Долго ли разработчики из Sharkmob планируют держать игру в раннем доступе, пока неизвестно.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила