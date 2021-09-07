Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стартовал ранний доступ к королевской битве Vampire The Masquerade — Bloodhunt, оценки пока удручают

Впрочем, результат ожидаемый и закономерный.
1
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Пару часов назад в Steam открылся ранний доступ к новой королевской битве Vampire The Masquerade — Bloodhunt. Ещё во время тестирования игроки высказали недовольство данным проектом, и вот, после старта раннего доступа история повторилась: средний пользовательский рейтинг Vampire The Masquerade — Bloodhunt в Steam составляет жалкие 60 %.

реклама

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Игроки жалуются на обилие «доната», никудышную оптимизацию, из-за которой системные требования в игре с таким уровнем графического исполнения даже после корректировки являются завышенными, проблемы с балансом, нерабочую функциональность, проблемы с подключением к другу. В целом первые участники раннего доступа к Vampire The Masquerade — Bloodhunt советуют ждать патчи. По всей видимости, в представлении разработчиков «Ранний доступ» означает право на выпуск неработоспособного продукта.

Если же отбросить негативные стороны раннего релиза, то напомним, что Vampire The Masquerade — Bloodhunt повествует о сражениях вампирских кланов, проходящих при использовании суперспособностей и толики смекалки. Долго ли разработчики из Sharkmob планируют держать игру в раннем доступе, пока неизвестно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sharkmob vampire the masquerade bloodhunt
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стартовал ранний доступ к королевской битве Vampire The Masquerade — Bloodhunt, оценки пока удручают
1
Инсайдер: разработка новой Mass Effect перейдёт в активную фазу только в 2023 году
1
Крупное дополнение Below and Beyond для градостроя Surviving Mars уже доступно для прохождения
+
Энтузиасты показали, как выглядит Cyberpunk 2077 с десятками модификаций
4
Журналисты поделились подробностями кооператива в Far Cry 6
4
Авторы очаровательной Kena Bridge of Spirits не уверены, будут ли делать сиквел проекта
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
126
Когда будет добыт последний Биткоин
56
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
34
Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
7
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
131
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
21
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
38
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
22
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
18
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
14

Сейчас обсуждают

wwr222
14:59
Все делают нормально.Заходить на рынок с аналога 3090-тупость и недальновидность. Но вряд ли цены от третьего игрока вниз пойдут.Если только Интел принципиально станет блокировать всякие "майнинговые ...
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
Jaster
14:59
Кто бы сомневался... Со своим феминизмом все похерили.
Стартовал ранний доступ к королевской битве Vampire The Masquerade — Bloodhunt, оценки пока удручают
GEN
14:55
сейчас и такие будут на расхват, если цена адекватная будет... но с 16 Гб она вряд ли будет адекватной, с такой производительностью 8 самое то.
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
Moleculo
14:55
она будет конкурировать с RTX 3060 и 3070 + за счет XeSS производительность может существенно увеличиваться, у флагмана 512 матричных блоков для тензорных операций.
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
wwr222
14:55
Кому нужно,тот прочитает и обзор.Так то БП неплохой вроде: https://www.overclockers.ua/power/msi-mpg-a750gf/ Даже в ДНС Клубе и то раскрутили... https://club.dns-shop.ru/review/t-104-bloki-pitaniya/47...
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
Tanabe
14:54
Так в чем проблема? Или ты предлагаешь пойти им купить по оверпрайсу?
TSMC повысила цены на 20% для своих клиентов
Евгений Васютин
14:53
на такое лишь хочется спросить.... если ты такой умный, то почему зарабатываешь меньше чем дегенераты?
Средняя продолжительность просмотра в TikTok превзошла YouTube в США и Великобритании
Илья Иванов
14:50
Сегодня размышлял, что надо тех, кто спиливает деревья (я считаю их вандалами) приравнивать к террористам, ибо уродуют дворы и воздух грязнее становится, но майнеры то чем так вас бесят? Да стали карт...
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
Denis Dardymov
14:49
"Владельцы флагманов почти трёхлетней давности начали массового превращаться в «кирпичи»." Владельцы превращаются в кирпичи ??? ))
Google Pixel 3 и Pixel 3 XL превращаются в «кирпичи» по неизвестной причине
_db_
14:47
В России появились проблемы с работой протокола BitTorrent на фоне блокировки VPN-сервисов https://3dnews.ru/1048439/v-rossii-poyavilis-problemi-s-rabotoy-protokola-bittorrent-na-fone-blokirovki-vpnse...
Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем