Пару часов назад в Steam открылся ранний доступ к новой королевской битве Vampire The Masquerade — Bloodhunt. Ещё во время тестирования игроки высказали недовольство данным проектом, и вот, после старта раннего доступа история повторилась: средний пользовательский рейтинг Vampire The Masquerade — Bloodhunt в Steam составляет жалкие 60 %.

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Игроки жалуются на обилие «доната», никудышную оптимизацию, из-за которой системные требования в игре с таким уровнем графического исполнения даже после корректировки являются завышенными, проблемы с балансом, нерабочую функциональность, проблемы с подключением к другу. В целом первые участники раннего доступа к Vampire The Masquerade — Bloodhunt советуют ждать патчи. По всей видимости, в представлении разработчиков «Ранний доступ» означает право на выпуск неработоспособного продукта.

Если же отбросить негативные стороны раннего релиза, то напомним, что Vampire The Masquerade — Bloodhunt повествует о сражениях вампирских кланов, проходящих при использовании суперспособностей и толики смекалки. Долго ли разработчики из Sharkmob планируют держать игру в раннем доступе, пока неизвестно.