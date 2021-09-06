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Авторы Vampire The Masquerade — Bloodhunt скорректировали системные требования игры в сторону снижения

Они незначительно, но всё же уменьшились.
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Разработчики из Sharkmob не первый раз вносят корректировки в системные требования своей королевской битвы Vampire The Masquerade — Bloodhunt. Почему этим надо заниматься за считанные дни до выхода проекта в раннем доступе, неясно, но факт остаётся: для воспроизведения новинки потребуется чуть менее производительный компьютер, чем было указано ранее.

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Перейдём сразу к делу. Минимальные требования (в скобках указаны требования до корректировки):

  • процессор: Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 1300X (ранее требовались Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 1600X);
  • 8 Гбайт оперативной памяти (ранее требовалось 16 Гбайт);
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580 (ранее — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT);
  • 20 Гбайт свободного пространства на накопителе (ранее упоминалась рекомендация твердотельного накопителя);
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64 (ранее требовались NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700 XT);
  • 20 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Запуск Vampire The Masquerade — Bloodhunt в раннем доступе состоится уже завтра, 7 сентября.

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Авторы Vampire The Masquerade — Bloodhunt скорректировали системные требования игры в сторону снижения
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