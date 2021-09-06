Авторы Vampire The Masquerade — Bloodhunt скорректировали системные требования игры в сторону снижения
Разработчики из Sharkmob не первый раз вносят корректировки в системные требования своей королевской битвы Vampire The Masquerade — Bloodhunt. Почему этим надо заниматься за считанные дни до выхода проекта в раннем доступе, неясно, но факт остаётся: для воспроизведения новинки потребуется чуть менее производительный компьютер, чем было указано ранее.
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Перейдём сразу к делу. Минимальные требования (в скобках указаны требования до корректировки):
- процессор: Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 1300X (ранее требовались Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 1600X);
- 8 Гбайт оперативной памяти (ранее требовалось 16 Гбайт);
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580 (ранее — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT);
- 20 Гбайт свободного пространства на накопителе (ранее упоминалась рекомендация твердотельного накопителя);
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64 (ранее требовались NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700 XT);
- 20 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Запуск Vampire The Masquerade — Bloodhunt в раннем доступе состоится уже завтра, 7 сентября.
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