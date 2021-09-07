Несколько дней назад в Сети с подачи СМИ появилась информация о том, что новая Mass Effect вернётся к использованию движка Unreal Engine. На фоне данных сведений известный журналист VentureBeat Джефф Грабб, информация которого пусть и не всегда, но всё же регулярно подтверждается, сообщил, что сейчас Electronic Arts и BioWare продумывают все возможности для новой части серии, и что активная разработка проекта начнётся только в 2023 году.

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По сведениям Грабба, разработчики хотят сделать из новой Mass Effect визуальную конфетку, и именно поэтому BioWare и начала смотреть в сторону Unreal Engine. Как считает журналист, к 2023 году, не говоря уже о последующих годах, которые займёт завершение производства игры, применяемый сейчас повсюду во внутренних студиях Electronic Arts движок Frostbite утратит актуальность и не будет соответствовать требованиям времени.

Важно помнить, что помимо новой Mass Effect в стенах BioWare также трудятся над новой Dragon Age. Оба данных проекта официально анонсированы, но пока абсолютно без каких бы то ни было подробностей. По всей видимости, сначала BioWare намеревается выпустить новую Dragon Age, а затем перебросить силы на Mass Effect.