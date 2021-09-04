СМИ: В следующей Mass Effect может использоваться движок Unreal Engine
Факт работы студией BioWare над новой игрой серии Mass Effect уже давно подтверждён официально. Да, процесс производства проекта находится на зачаточных стадиях, поэтому у новинки пока нет ни подзаголовка, ни порядкового номера, а нам неизвестны даже самые базовые подробности. А где отсутствует информация официальная, появляется информация инсайдерская.
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Сегодня на связь вышел известный журналист издания VentureBeat Джефф Грабб. Согласно его сведениям, которые подтверждают сразу несколько его осведомлённых источников, BioWare рассматривает Unreal Engine как основу для будущей Mass Effect. Студии даже требуется специалист, знакомый с работой с данным движком от Epic Games.
Как поясняет Грабб, хотя всё выглядит как процесс перехода на Unreal Engine, на деле ситуация может оказаться менее амбициозной: BioWare может просто изучить Unreal Engine, чтобы модифицировать поголовно и повсюду применяющийся внутренними студиями Electronic Arts движок Frostbite от DICE, который, увы, уступает Unreal Engine в плане функциональности и гибкости.
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