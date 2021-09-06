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К 25-летию Death Rally разработчики из Remedy напомнили, что игру уже год можно получить бесплатно

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Год назад финская студия Remedy отмечала своё 25-летие. В честь данного события компания навсегда сделала бесплатным своё первое творение — гоночный боевик Death Rally. Сегодня, в день, когда уже Death Rally исполнилось 25 лет, разработчики решили напомнить, что любой желающий может прикоснуться к истории и получить «первенца» Remedy бесплатно.

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Death Rally представляет собой гонки на выживание с механикой карьерной лестницы: начиная никому неизвестным гонщиком на старой развалюхе, нам необходимо пробиваться сквозь заслоны соперников и подниматься по «лестнице» — как гоночной, так и, собственно, социальной.

Да, сегодня игра с графикой 1996 года может оттолкнуть многих, но для ностальгирующих данный подарок явно имеет какую-никакую, но всё же моральную ценность.

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