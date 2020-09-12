Remedy в честь 25-летия навсегда сделала бесплатной свою первую игру
Финская студия Remedy, ставшая всемирно известной после работы над Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и Control, отмечает 25-летие со дня своего основания, и будучи цивилизованной компанией, делится радостью со всеми поклонниками своего творчества. Так, в качестве подарка общественности на свой день рождения Remedy навсегда сделала бесплатной свой самый первый проект — аркадную гонку-боевик Death Rally.
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В Death Rally гонщикам необходимо соревноваться не только в скорости, но и в кровожадности: машины снаряжены различным вооружением, и победит тот, кто приедет на финиш первым. Несмотря на почтенный возраст, в Death Rally неплохо развита система прокачки и кастомизации: у машин можно улучшать двигатели, покрышки, броню и многое другое. Самих машин, впрочем, немного — всего шесть штук. Зато гоночных треков хватает — аж девятнадцать.
Стоит отметить, что оригинальная Death Rally сейчас имеет подзаголовок Classic. Дело в том, что в 2012 году вышел её ремейк. Широкой поддержки игрового сообщества он не нашёл, но также принимает участие в акции празднования дня рождения Remedy: до 18 сентября обновлённую Death Rally можно приобрести с 75-процентной скидкой.
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