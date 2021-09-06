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No Man’s Sky: от разгромных до очень высоких рейтингов за пять лет

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Для тех, кто хотя бы минимально интересуются игровой индустрией, не является секретом, что космосим No Man’s Sky во время своего релиза в августе 2016 года получил совершенно разгромные пользовательские оценки. Игроки жаловались практически на все — и несоответствие реального продукта обещаниям, и нехватка функциональности, и слабое техническое исполнение. Проще было перечислить, что с игрой хорошо. Как итог, к концу лета 2016-го пользовательские оценки No Man’s Sky выжигали глаза своей «краснотой».

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Разработчики из Hello Games, в отличие от многих своих коллег по цеху, не стали изображать, будто всё так и задумывалось, а мужественно и стойко приняли критику и легли на дно, тихонечко приводя всё в порядок. Как следствие, уже через несколько месяцев для игры вышло первое крупное обновление, а в дальнейшем авторы не только добавили всю обещанную до релиза геймплейную функциональность, но и расширили игровой процесс за рамки обещанного.

За пять лет No Man’s Sky превратилась в качественный и полноценный проект, что и отражено в актуальных пользовательских оценках, которые на текущий момент обеспечивают игре 92-процентный рейтинг в Steam.

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На прошлой неделе для No Man’s Sky вышло обновление Frontiers, и по такому случаю на космосим распространяется 50-процентная скидка.

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