В погоне за «стерильностью» в обществе игровые студии иногда выходят за рамки логики и применяют новые правила мира реального на мир виртуальный и, что немаловажно, полностью вымышленный. Так, один из внимательных поклонников World of Warcraft заметил, что после недавнего обновления в игре была заменена одна оскорбительная по отношению к оркам фраза.

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Речь идёт о персонаже Данате Троллебое и его обращении к орку Эйтриггу. Раньше в его словах присутствовало оскорбительное «зеленокожий»; отныне же фраза полностью лишена данного слова. Стоит отметить, что фраза поправлена профессионально — оскорбительного (по мнению Blizzard) слова для орка там как будто никогда и не было.

Логику действий Blizzard понять частично можно: компания сейчас находится в центре скандала, связанного с домогательствами и притеснениями по половому признаку, и сейчас активно пытается отмыться от дурной репутации. То имя персонажу игры, названного в честь реального разработчика-участника скандала, сменить решит, то, вот, расистское оскорбление из WoW удалит.

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blizz decided to yeet some racism from danath trollbane pic.twitter.com/ruEicC2wGA — Simaia - might post spoilers-ish 💙 (@keyboardturn) September 3, 2021

По мнению пользователя, впервые разместившего данную информацию, в реальности дело может быть отнюдь не связанным с борьбой с расистскими оскорблениями и шуточками. Не исключено, что Blizzard перестраховывается и не желает конфликта с Games Workshop, где слово «зеленокожий» (в оригинале — Greenskin) также применяется в отношении орков. В пользу данной версии можно привести тот факт, что в других языках вышеуказанного изменения пока обнаружено не было.