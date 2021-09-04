Последние годы мода на ретро-шутеры достигла каких-то совершенно немыслимых высот. Вот и боевик Turbo Overkill, анонсированный студией Trigger Happy Interactive ещё весной этого года, принадлежит к данному классу игр. Изначально предполагалось, что Turbo Overkill будет эксклюзивом персональных компьютеров, но к сегодняшнему дню разработчики осознали, что лишать себя огромной консольной аудитории — это как минимум упускать кучу денег. Поэтому в свежем трейлере нам прямым текстом уточнили, что проект также посетит PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и даже Nintendo Switch.

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В Turbo Overkill, авторы которой не скрывают, что вдохновлялись культовой классикой жанра боевиков в лице Quake, DOOM и Duke Nukem 3D, нам в роли Джонни Турбо предстоит вернуться в футуристический (киберпанковый) город Парадайз, который за время его отсутствия оккупировали злобные машины и киборги.

В арсенале Джонни огромный выбор оружия, включая вмонтированную в его кибернетическое тело бензопилу и ручную ракетную установку. В общем, море безудержного веселья. Наверное.

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Релиз состоится «скоро»; пока без конкретики.