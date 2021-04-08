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Бензопила, паркур и море крови в анонсирующем трейлере киберпанкового шутера Turbo Overkill

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Если вы считаете, что на рынке видеоигр наблюдается явный переизбыток проектов в сеттинге киберпанка, то у инди-разработчиков из Trigger Happy Interactive на этот счёт диаметрально противоположное мнение. Поэтому несколько часов назад авторы представили свой проект Turbo Overkill, который уже успели окрестить «ребёнком» DOOM Eternal, Quake 3, Ghostrunner и даже Hard Reset, что недвусмысленно намекает на отсутствие новых идей в игровом процессе.

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В Turbo Overkill мы играем за своеобразного санитара города будущего, массово истребляющего в нём нежелательные социальные элементы. Правильнее будет назвать это геноцидом, но таков сюжет и таков сеттинг.

Помимо богатого арсенала в распоряжении нашего героя также различные импланты вроде ножной бензопилы, которой он изящно скользя распиливает оппонентов, и даже ручной ракетомёт. В общем, практически в прямом смысле вооружён до зубов.

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Релиз состоится «скоро». Целевая платформа — PC.

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