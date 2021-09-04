Gearbox обещает уже «скоро» показать игровой процесс Tiny Tina’s Wonderlands
В начале этого лета Gearbox Software официально анонсировала Tiny Tina’s Wonderlands — проект-ответвление серии Borderlands, где в главной роли выступит Крошка Тина, создавшая для себя фантастический волшебный мир. Предполагалось, что премьеру игрового процесса данного занимательного проекта проведут в течение лета, но, как видите, календарное лето (а в отдельных регионах и климатическое) уже закончилось, а геймплея как не было, так и нет.
реклама
И вот, Gearbox решила, что недостаточно покормила нас завтраками, и пообещала, что геймплей Tiny Tina’s Wonderlands презентуют уже «скоро». Теперь уже, как видите, без чётко обозначенных сроков. Насколько «скоро» — растяжимое понятие в представлении Gearbox, узнаем только постфактум.
реклама
s👀n... pic.twitter.com/XNzsObvA8C— Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) September 2, 2021
Напомним, что Tiny Tina’s Wonderlands представляет собой фэнтезийный боевик с элементами ролевой игры, при создании которого разработчики вдохновлялись играми вселенной Dungeons & Dragons. Поэтому фанатам творчества Gearbox особенно интересно взглянуть на воплощение данного амбициозного и нестандартного замысла.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила