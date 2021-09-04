В начале этого лета Gearbox Software официально анонсировала Tiny Tina’s Wonderlands — проект-ответвление серии Borderlands, где в главной роли выступит Крошка Тина, создавшая для себя фантастический волшебный мир. Предполагалось, что премьеру игрового процесса данного занимательного проекта проведут в течение лета, но, как видите, календарное лето (а в отдельных регионах и климатическое) уже закончилось, а геймплея как не было, так и нет.

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И вот, Gearbox решила, что недостаточно покормила нас завтраками, и пообещала, что геймплей Tiny Tina’s Wonderlands презентуют уже «скоро». Теперь уже, как видите, без чётко обозначенных сроков. Насколько «скоро» — растяжимое понятие в представлении Gearbox, узнаем только постфактум.

Напомним, что Tiny Tina’s Wonderlands представляет собой фэнтезийный боевик с элементами ролевой игры, при создании которого разработчики вдохновлялись играми вселенной Dungeons & Dragons. Поэтому фанатам творчества Gearbox особенно интересно взглянуть на воплощение данного амбициозного и нестандартного замысла.