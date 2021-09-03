Владельцы Divinity: Original Sin 2 на iPad теперь могут переносить файлы сохранения со Steam и наоборот
Бельгийцы из Larian Studios в данный момент активно занимаются созданием контента для Baldur’s Gate 3, которая (пока ещё) числится в раннем доступе Steam. Но разработчики дали понять, что не забывают про владельцев других своих игр, вышедших раньше.
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Так, Divinity: Original Sin 2 для iPad теперь поддерживает кросс-прогрессию и кросс-сохранения со Steam. То есть, игроки теперь смогут спокойно и свободно переключаться между PC и iPad, продолжая своё путешествие ровно с того момента, на котором остановились. Напомним, поддержка кроссплея была доступна в iOS-версии Original Sin 2 ещё с самого релиза.
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Версия Divinity: Original Sin 2 для iPad дополнительно получила поддержку дополнительных языков, а также незначительные улучшения в части интерфейса. Напомним, игра доступна на iPad ещё с мая, она поддерживает кооператив в режиме разделённого экрана и вышеупомянутый кроссплей.
На iOS за вторую Original Sin попросят 2290 рублей. Что до Baldur’s Gate 3, то релиз её полноценной и финальной версии случится в 2022 году — это ещё в лучшем случае.
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