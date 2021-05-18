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Знаменитая ролевая игра Divinity: Original Sin 2 вышла на iPad

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Larian Studios выпустила партийную ролевую игру Divinity: Original Sin 2 на iPad — по такому случаю был опубликован отдельный ролик, преисполненный фирменного юмора студии. Проект выглядит практически так же, как и на компьютерах, при его портировании разработчики старались не прибегать даже к малозначительным компромиссам. Именно поэтому Original Sin 2 на iPad поддерживает локальный кооператив с режимом разделения экрана.

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Для знакомства с мобильной версией Divinity: Original Sin 2 рекомендуется использовать геймпад или клавиатуру с мышью. Использовать возможности одного лишь сенсорного управления возможно, но даже в релизном ролике игроки используют DualSense от PlayStation 5. Ещё одна приятная особенность версии игры для iPad — кроссплей с Windows и macOS. Переносить сохранения между платформами тоже возможно.

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Перед покупкой мобильной Divinity: Original Sin 2 нужно удостовериться, что ваш планшет эту игру «потянет»: нужен минимум iPad Pro 2018-го года. Будущие владельцы моделей 2021-го года могут рассчитывать на поддержку 60 fps в игре.

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За портативную Divinity: Original Sin 2 попросят заплатить аж 2290 рублей. Зато игра сразу идёт со всем выпущенным на PC контентом и не будет докучать рекламой с микроплатежами. На PC Divinity: Original Sin 2, напомним, вышла ещё в 2017-м году. Критики и простые пользователи считают её эталоном жанра, в том же Steam у игры имеется аж 95% рейтинга на основании более 104 тысяч отзывов.

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Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
20:18
Я об этом знал когда покупал в 2019 свой ST2000DM008. Работает, ни каких претензий. И я честно не понимаю что тут обсуждать, hdd и скорость очень своеобразное понятие.
Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
ахахах
20:08
рэмбо голливуд црушный тогда одобрил.Всё што снято голливудом проходит модерацию цру,если ты невкурсе
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Pa4an
20:07
ну так сними что-то, рембо сам себя придумал и создал
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Renegade1979
20:06
Забрали, в обмен на гарантии ненападения. А раз договор нарушен, то агрессору уже заранее хана. Но я думаю кетайся вас первыми вырежут
Аналитики считают, что средние цены на накопители вырастут не более чем на 22%
ахахах
20:03
пипец фильмы 40летней давности уже пошли.Творческая мысль вобще деградировала в голливуде.Кстати Рэмбо-3 уже неудался,как культовые предыдущие части фильмов в 80-х
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Евгений Реинт
19:59
Может хватит каждый день писать одно и тоже. Сяоми обновило 20 своих телефонов, сяоми обновит n+1 телефонов до 12.5, ну ей богу, хоть отписываться.
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19:59
Карту для майнинга потом не столкнуть лохам на Авито.
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worlock
19:52
8 кв.км, щас апассусь
В свежем трейлере Biomutant разработчики показали всё, что нужно знать об игре
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19:42
за день с усср забрали всё ядерное оружие СССР в 90-х и очень вовремя.Щас бы всю евразию хохлы благодоря пендосам уничтожили,только это ещё и планету бы тоже уничтожили всю,одни б тараканы по Земле хо...
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