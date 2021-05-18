Larian Studios выпустила партийную ролевую игру Divinity: Original Sin 2 на iPad — по такому случаю был опубликован отдельный ролик, преисполненный фирменного юмора студии. Проект выглядит практически так же, как и на компьютерах, при его портировании разработчики старались не прибегать даже к малозначительным компромиссам. Именно поэтому Original Sin 2 на iPad поддерживает локальный кооператив с режимом разделения экрана.

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Для знакомства с мобильной версией Divinity: Original Sin 2 рекомендуется использовать геймпад или клавиатуру с мышью. Использовать возможности одного лишь сенсорного управления возможно, но даже в релизном ролике игроки используют DualSense от PlayStation 5. Ещё одна приятная особенность версии игры для iPad — кроссплей с Windows и macOS. Переносить сохранения между платформами тоже возможно.

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Перед покупкой мобильной Divinity: Original Sin 2 нужно удостовериться, что ваш планшет эту игру «потянет»: нужен минимум iPad Pro 2018-го года. Будущие владельцы моделей 2021-го года могут рассчитывать на поддержку 60 fps в игре.

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За портативную Divinity: Original Sin 2 попросят заплатить аж 2290 рублей. Зато игра сразу идёт со всем выпущенным на PC контентом и не будет докучать рекламой с микроплатежами. На PC Divinity: Original Sin 2, напомним, вышла ещё в 2017-м году. Критики и простые пользователи считают её эталоном жанра, в том же Steam у игры имеется аж 95% рейтинга на основании более 104 тысяч отзывов.