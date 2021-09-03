Роскомнадзор заблокировал ещё шесть VPN-сервисов
В середине июня Роскомнадзор уже предельно чётко дал понять, что не в восторге от идеи использования VPN-сервисов, заблокировав доступ к Opera VPN и VyprVPN. По мнению руководства ведомства, данные системы используются для обхода ограничений доступа к запрещённой информации, а также «создают условия для незаконной деятельности», например, связанной с экстремизмом и склонением людей к самоубийствам.
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Поэтому борьба с VPN-сервисами была продолжена: сегодня Роскомнадзор сообщил о блокировке сразу шести соответствующих ресурсов. Среди них: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.
Роскомнадзор осознаёт, что некоторые организации могут использовать VPN в своих технологических целях, не нарушая при этом российское законодательство, поэтому ведомство ещё летом объявило о создании так называемых белых списков, куда будут включаться IP-адреса таких организаций.
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Как сообщил Роскомнадзор, на сегодняшний день ведомство получило запросы от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют попавшие под блокировку VPN-сервисы для своих нужд. Регулятор добавил в «белый список» более сотни IP-адресов.
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