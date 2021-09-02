CD Projekt не обещает, что «некстген»-версии The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 выйдут в этом году
Вчера группа компаний CD Projekt опубликовала финансовый отчёт, в котором упомянула, что планирует выпустить версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 Wild Hunt на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S в конце текущего года. Однако эти планы ещё могут поменяться, о чём после публикации уведомил старший вице-президент компании по развитию бизнеса Михал Новаковский.
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По словам господина Новаковского, компания усвоила урок из неудачного релиза Cyberpunk 2077 в декабре прошлого года, поэтому хоть релизы её игр на консолях текущего поколения и запланированы на конец 2021-го, но если возникнет острая необходимость, то компания их отложит, дабы доработать проекты и не повторить своих ошибок.
Версиями Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S занимается сама CD Projekt RED, тогда как работу над соответствующими версиями The Witcher 3 Wild Hunt доверили компании Saber Interactive. А где больше посредников — там и больше рисков.
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