Компания CD Projekt опубликовала финансовый отчёт по результатам деятельности за первые шесть месяцев 2021 года. По многим показателям наблюдается спад, а объёмы продаж Cyberpunk 2077 и вовсе не раскрываются. Например, чистая прибыль за полугодие составила 27,6 миллиона долларов, а за аналогичный период прошлого года она равнялась 38,6 миллиона долларов. С остальными цифрами дела обстоят схожим образом.

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Есть в отчёте и исключения, та же выручка от продаж составила 470,6 миллиона злотых (около 124 миллиона долларов), в прошлом году было 95,7 миллиона долларов. Но в первом полугодии 2020-го года у CD Projekt RED не было Cyberpunk 2077 в продаже.

Из отчёта можно также узнать, что за первые шесть месяцев поляки увеличили штат сотрудников только на три человека: двоих взяли в CD Projekt RED, ещё одного — в команду поддержки GOG.com. Важно понимать, что увеличение штата на три человека не равняется количеству новых сотрудников. За отчётный период количество уволенных специалистов явно было больше трёх, но руководству удавалось оперативно находить всем замену.

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Также мы знаем, что в обеих командах (поддержки магазина и разработки) число женщин увеличилось на 1 пункт — с 27 до 28%. А вот количество самих девелоперов (не офисных тружеников) уменьшилось на 10 человек — с 730 до 720.

Про Cyberpunk 2077 новой информации по продажам представлено не было.