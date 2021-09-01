В первый день календарной осени CD Projekt опубликовала финансовый отчёт, отдельным пунктом в котором были прописаны уже чуть более приемлемые для конечного потребителя сроки выхода «нативных» версий The Witcher 3 Wild Hunt и Cyberpunk 2077 на консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Хотя это было понятно и без отчёта, но официальное подтверждение всё же никому не помешает: итак, владельцы данных платформ смогут приобщиться к мирам «Ведьмака» и «Киберпанка» уже в конце этого года.

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Важно: речь идёт именно о календарном, а не финансовом годе, так что рискнём предположить, что игры доберутся до PS5 и Xbox Series в начале—середине декабря. Обновлённая версия The Witcher 3 Wild Hunt порадует улучшенной графикой и будет распространяться в полном издании — вместе со всеми дополнениями и DLC. Чем «разбавят» комплект поставки Cyberpunk 2077 и разбавят ли вообще, пока не уточняется.