Вчера вечером состоялся релиз «Новых высот» — нового, уже девятого по счёту контентного дополнения для градостроительной стратегии Anno 1800. Данным дополнением завершается третий сезон контентной поддержки проекта, и вот, Ubisoft решила с размахом отметить данное событие, сделав базовую версию игры бесплатной до 6 сентября включительно.

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Акция распространяется как на собственный магазин Ubisoft, так и на Epic Games Store. Весь достигнутый в ходе недели бесплатного доступа прогресс будет сохранён на учётной записи, так что заново отстраивать своё роскошное поселение в случае покупки полной версии игры не придётся.

Что же касается дополнения «Новые высоты», то оно посвящено строительству небоскрёбов различных видов и форм. Весьма нужное и долгожданное геймплейное нововведение в Anno 1800, да и в серии в целом.