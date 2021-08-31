Как известно, человечество испокон веков стремилось возводить всё более и более высокие постройки, но реальность диктовала свои условия: до изобретения современных лифтов практического смысла в строительстве высотных зданий не существовало (не всем хочется «убивать» коленные суставы постоянными подъёмами по лестнице). Всё изменилось в середине XIX века благодаря дядюшке Отису, и вот, данный исторический период и призван осветить новый аддон к Anno 1800, который окрестили просто и ёмко — «Новые высоты».

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Посвящено оно будет, как вы уже прекрасно поняли, строительству небоскрёбов. Каждый небоскрёб в Anno 1800 — это свой мини-проект, в рамках которого здание можно «наращивать», создавая для него свой, уникальный внешний вид. Из стандартных стройматериалов небоскрёб не построишь, поэтому нужно разрабатывать и создавать новые. Вперёд, бетон, сталь и стекло.

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Аддон «Новые высоты» — финальный из третьего сезона контентной поддержки Anno 1800. Будет ли Ubisoft совместно с Blut Byte продлевать поддержку, пока неизвестно.