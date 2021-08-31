Компания Microsoft определилась с точной датой релиза Windows 11 — это должно случиться 5 октября текущего года. В специальном сообщении в блоге компании указывается, что владельцы Windows 10 смогут обновить систему до самой актуальной версии сразу и бесплатно. Поддержку Windows 11 на всех совместимых с ОС устройствах планируется обеспечить к середине 2022 года.

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К сожалению, нативная поддержка программ на базе Android будет добавлена не сразу. Редмондцы в ближайшие месяцы займутся тестированием этой функции и добавят её только в будущем году.

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Напомним, Windows 11 была официально анонсирована в конце июня 2021 года, уже в конце августа была выпущена первая бета-версия. Windows 11 предложит своим пользователям обновлённый магазин Windows Store, расширенное управление виджетами, встроенное приложение Teams, изменённое меню «Пуск» и многое другое. Подробности вы можете почитать в специальном материале.