Компания Microsoft объявила о расширении программы тестирования операционной системы Windows 11, выпустив её первую бета-версию с индексом 22000.100. На самом деле, сборка появилась на канале разработчиков (Dev) чуть раньше, но теперь она стала «чуть лучше» и официально перешла в стадию «беты».

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Перевод Windows 11 в фазу бета-тестирования, как минимум, означает, что Microsoft рассчитывает привлечь большое количество пользователей для проверки новейшей операционной системы. Редмондцы заверяют, что сборка 22000.100 содержит намного меньше ошибок и комфортнее в использовании.

Напомним, на сегодняшний день Microsoft занимается поддержкой трёх каналов Windows Insider. Канал разработчика (Dev) подходит для продвинутых пользователей, которые не испугаются от взаимодействия с «сырыми» сборками. В канале «Бета» выпускаются уже более стабильные продукты, прошедшие этапы тестирования. Через канал предварительного выпуска (Release Preview Channel) распространяются финальные версии операционных систем, (почти) готовые к релизу. Напомним, выход Windows 11 состоится осенью текущего года, по поводу конкретной даты ещё идут споры у экспертов и журналистов.

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Вместе с этим, аналитическая компания AdDuplex опубликовала статистику по уровню распространения Windows 11. По итогам июля месяца, данная ОС уже установлена на 0,9% устройств. Разумеется, самой популярной системой является Windows 10 October 2020 Update (20H2) — ей принадлежит 36,3% рынка. На втором месте расположилась Windows 10 May 2021 Update (21H1), которая установлена на 26,6% устройств. На третьем месте находится Windows 10 May 2020 Update (2004) с убедительными 24,6% рынка.

Менее актуальные версии Windows 10 все ещё продолжают забирать внушительные доли рынка, но здесь есть важный нюанс, о котором мы расскажем в последнем абзаце. Так вот, Windows 10 November 2019 Update (1909) установлена на 5,4 % устройств, древнейшая (по меркам выстроенной редмондцами системы обновлений) Windows 10 (1903) стоит на 2,3 % компьютеров.

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Важно помнить, что отчёт AdDuplex основывается на данных только с 80 тысяч персональных компьютеров — причём, это ещё примерные цифры. Ни о какой точной выборке в глобальных масштабах говорить не приходится. В диаграмме аналитической компании никак не обозначена та же Windows 7, адепты которой, кажется, будут держаться до последнего. Ну, или пока не накопят денег на апгрейд. «Семёрка» не присутствует здесь из-за того, что специалисты AdDuplex решили изучить присутствие на рынке разных версий Windows 10, а теперь ещё и Windows 11.