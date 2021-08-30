Отечественная ролевая игра «Чёрная книга», о которой мы не единожды писали в новостных заметках, появилась в продаже 10 августа. В прошлый раз, когда обсуждался релиз, мы предположили, что более-менее объективная картина выстроится только через пару недель. Так оно и вышло, проект получился более чем годный. Игроки старания студии Morteshka тоже оценили по достоинству. К 30 августа «Чёрную книгу» купили более 100 тысяч раз.

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Ролевая игра «Чёрная книга» доступна для покупки на PC (Steam, GOG и Epic Games Store). Также её могут приобрести владельцы консолей PlayStation 4, Xbox One и Switch. В цифровом магазине Valve, например, у этого проекта имеется аж 94% рейтинга на основании более 1 тысячи отзывов.

Напомним, «Чёрная книга» рассказывает историю молодой колдуньи, борющейся за спасение своего погибшего возлюбленного. Собственно, Чёрная Книга — древний артефакт, который, если верить мифам, настолько силён, что исполнит любое желание того человека, который откроет все 7 печатей Книги. Вокруг этой идеи и строится вся мотивация Василисы. Девушке предстоит отправиться в приключение по деревням и сёлам России, попутно занимаясь спасением отчаявшихся крестьян, изгнанием бесов и нечистой силы.