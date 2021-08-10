«Чёрная книга» поступила в продажу — это ролевая игра по мотивам славянского фольклора от пермской студии Morteshka
Пермская студия Morteshka (ошибки в названии нет, так задумано) выпустила ролевую игру «Чёрная книга». Этот проект, который придётся по душе любителям славянского фольклора, доступен для покупки на PC, Xbox, PlayStation и даже Nintendo Switch. На PC «Чёрную книгу» можно прикупить в Steam, GOG, EGS и Microsoft Store.
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Сами разработчики называют «Чёрную книгу» слиянием карточной RPG и классической приключенческой игры. Проект расскажет историю о молодой колдунье, которая вынуждена бороться за спасение своего погибшего возлюбленного. Всё действо происходит в мрачном мире северной мифологии, в которой главной героине Василисе «судьбой предначертано» стать колдуньей.
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Собственно, Чёрная Книга — древний артефакт, который, если верить мифам, настолько силён, что исполнит любое желание того человека, который откроет все 7 печатей Книги. Вокруг этой идеи и строится вся мотивация Василисы. Девушке предстоит отправиться в приключение по деревням и сёлам России, попутно занимаясь спасением отчаявшихся крестьян, изгнанием бесов и нечистой силы.
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«Чёрная книга» — второй проект от студии Morteshka. До сегодняшнего дня команда девелоперов отметилась необычной игрой The Mooseman (он же «Человеколось»), релиз которой состоялся ещё в начале 2017 года. Неравнодушные пользователи Steam встретили тот проект восторженно, выдав общие 91% рейтинга на основании почти 670 отзывов.
Что до рейтинга сегодняшней Black Book, то более-менее объективная картина выстроится только через пару недель. Но первые отзывы игроков в Steam пока строго положительные, читать здесь.
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