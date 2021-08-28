Overwatch всё-таки получает новый контент: в игре появится новая карта для режима Deathmatch
Фанаты геройского шутера Overwatch уже со слезами на глазах рассказывают об уровне поддержки их любимой игры со стороны разработчиков. Все основные ресурсы Blizzard брошены на
переименование героев Overwatch 2, а первая часть сейчас больше напоминает несчастную забытую падчерицу из сказок о злых мачехах. Игроки уже забыли, что такое новые герои, новые карты и новые внутриигровые события, а единственный режим Overwatch, которому иногда достаётся хоть немного любви — это «Схватка» (он же Deathmatch).
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Вот и в этот раз история повторяется: вместо того, чтобы уделить внимание основным режимам Overwatch, коими принято считать «Быструю игру» и «Соревновательную игру», Blizzard добавляет свежий контент в глубоко вторичный режим «Схватки». Речь идёт о новом специализированном поле боя под названием «Малевенто», сеттингом для которого стал мирный итальянский городок, в прошлом которого было много загадочных событий.
Как и все стандартные поля боя для режима «Схватки», «Малевенто» рассчитана на динамичные сражения без учёта командного взаимодействия. Опробовать новое поле боя уже сейчас можно на тестовых серверах Overwatch. До основной игры оно доберётся в течение пары недель.
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