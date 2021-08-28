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Overwatch всё-таки получает новый контент: в игре появится новая карта для режима Deathmatch

А вот на единственные важные режимы — да, «забили». И очень давно.
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Фанаты геройского шутера Overwatch уже со слезами на глазах рассказывают об уровне поддержки их любимой игры со стороны разработчиков. Все основные ресурсы Blizzard брошены на переименование героев Overwatch 2, а первая часть сейчас больше напоминает несчастную забытую падчерицу из сказок о злых мачехах. Игроки уже забыли, что такое новые герои, новые карты и новые внутриигровые события, а единственный режим Overwatch, которому иногда достаётся хоть немного любви — это «Схватка» (он же Deathmatch).

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Вот и в этот раз история повторяется: вместо того, чтобы уделить внимание основным режимам Overwatch, коими принято считать «Быструю игру» и «Соревновательную игру», Blizzard добавляет свежий контент в глубоко вторичный режим «Схватки». Речь идёт о новом специализированном поле боя под названием «Малевенто», сеттингом для которого стал мирный итальянский городок, в прошлом которого было много загадочных событий.

Как и все стандартные поля боя для режима «Схватки», «Малевенто» рассчитана на динамичные сражения без учёта командного взаимодействия. Опробовать новое поле боя уже сейчас можно на тестовых серверах Overwatch. До основной игры оно доберётся в течение пары недель.

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_db_
15:00
Согласен. Сижу на RX 570 8GB и пока не очень понятно, на что её менять, чтобы не было обидно за выброшенные деньги. Видимо, буду ждать решений от Intel.
RX 6600 XT уступает RTX 3060 с DLSS и RT почти в два раза
Александр Чекин
14:59
Ни как, пока ты не решишь его куда нибудь перевести.
Разработчики Ethereum просят не совершать важных транзакций в Эфире и заблокировали часть майнеров
Олег Власов
14:58
Только фанаты совсем не ждут этих персонажей,игра ещё не вышла, но готовы дополнения а они не должны изначально входить в игру? От одного ролика стало подташнивать.
Перезапуск Saints Row получит не меньше трёх DLC после релиза
12sunflowers
14:57
Красным надо или снижать цену или уметь в fsr и rt, а так как сейчас они никому не нужны
RX 6600 XT уступает RTX 3060 с DLSS и RT почти в два раза
daimos
14:54
Как это?! Русские хакеры сдают позиции??
Разработчики Ethereum просят не совершать важных транзакций в Эфире и заблокировали часть майнеров
Каа
14:53
Тебя чё мама ударила головушкой пять раз об пол? Жаль, меня не позвала, я бы ещё раз пять добавил.
Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
daimos
14:50
Угу, скайнет епт
Неизвестный хакер совершил масштабную атаку на Эфириум и несколько других криптовалют
Набираю Команду ₿itCoin @Bender
14:48
Взлом не избежать,даже если вы супер защиту поставите с пулеметчиком. Всегда будут попытки взлома и даже удачного. А может это нейронная сеть делает.!?
Неизвестный хакер совершил масштабную атаку на Эфириум и несколько других криптовалют
Каа
14:47
Метро, например...
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Каа
14:46
Лучшие карты АМД - Полярис. Потом сплошной хлам...
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