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В Pathfinder Kingmaker можно поиграть бесплатно до конца выходных

Но нужно ли, вот, в чём вопрос.
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Фэнтезийная ролевая игра Pathfinder Kingmaker стала одним из нескольких (включая Battlefield V) проектов, в которые пользователи Steam могут временно — до конца этих выходных — поиграть бесплатно. Таким образом, если вы являетесь фанатом таких культовых RPG, как Neverwinter Nights и Baldur’s Gate, из которых авторы Pathfinder и черпали своё вдохновение, то данное предложение явно придётся вам по вкусу.

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Как обычно при подобных акциях, на Pathfinder Kingmaker на время акции распространяется 50-процентная скидка, ну а весь достигнутый во время бесплатных выходных прогресс будет сохранён на учётной записи.

Пользуясь случаем, напомним, что коллектив Owlcat Games сейчас готовится к выпуску продолжения — Pathfinder Wrath of the Righteous — и выходные бесплатного доступа к предыдущей части в том числе призваны привлечь к проекту дополнительную аудиторию.

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owlcat games pathfinder wrath of the righteous pathfinder kingmaker
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