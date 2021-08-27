В Pathfinder Kingmaker можно поиграть бесплатно до конца выходных
Фэнтезийная ролевая игра Pathfinder Kingmaker стала одним из нескольких (включая Battlefield V) проектов, в которые пользователи Steam могут временно — до конца этих выходных — поиграть бесплатно. Таким образом, если вы являетесь фанатом таких культовых RPG, как Neverwinter Nights и Baldur’s Gate, из которых авторы Pathfinder и черпали своё вдохновение, то данное предложение явно придётся вам по вкусу.
реклама
Как обычно при подобных акциях, на Pathfinder Kingmaker на время акции распространяется 50-процентная скидка, ну а весь достигнутый во время бесплатных выходных прогресс будет сохранён на учётной записи.
Пользуясь случаем, напомним, что коллектив Owlcat Games сейчас готовится к выпуску продолжения — Pathfinder Wrath of the Righteous — и выходные бесплатного доступа к предыдущей части в том числе призваны привлечь к проекту дополнительную аудиторию.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила