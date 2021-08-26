Steam-версия Battlefield V стала временно бесплатной
Слухи о том, что в Steam пройдёт бесплатная раздача Battlefield V, появились вчера и частично сегодня с подачи непривыкших проверять свои источники СМИ, а также примкнувших к ним случайных писателей из смежных разделов. В реальности же оказалось, что Battlefield V в Steam действительно стала бесплатной, но только временно — до конца выходных. А специально для тех, кому Battlefield V придётся по душе, до 8 сентября будет действовать вторая часть акции — 90-процентная скидка на полное издание (Definitive Edition) игры.
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Если же вам хочется получить Battlefield V навсегда, то можно воспользоваться предложением от Amazon Prime Gaming. Акция ещё идёт.
Напоминаем, что действие Battlefield V разворачивается во время Второй мировой войны, так что если для вас Battlefield — это именно современные техника и оружие, то дождитесь релиза Battlefield 2042, запланированного на 22 октября.
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