Слухи о том, что в Steam пройдёт бесплатная раздача Battlefield V, появились вчера и частично сегодня с подачи непривыкших проверять свои источники СМИ, а также примкнувших к ним случайных писателей из смежных разделов. В реальности же оказалось, что Battlefield V в Steam действительно стала бесплатной, но только временно — до конца выходных. А специально для тех, кому Battlefield V придётся по душе, до 8 сентября будет действовать вторая часть акции — 90-процентная скидка на полное издание (Definitive Edition) игры.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Если же вам хочется получить Battlefield V навсегда, то можно воспользоваться предложением от Amazon Prime Gaming. Акция ещё идёт.

Напоминаем, что действие Battlefield V разворачивается во время Второй мировой войны, так что если для вас Battlefield — это именно современные техника и оружие, то дождитесь релиза Battlefield 2042, запланированного на 22 октября.