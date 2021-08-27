На днях студия Volition официально анонсировала новую часть безбашенной серии Saints Row. Новый проект представляет собой полный перезапуск франшизы: новый город, новые герои, новые банды и новый сюжет. Переизбыток нового вызвал у фанатов Saints Row закономерное чувство отторжения. Как итог, анонсирующий трейлер нового проекта «утонул» в дизлайках, что для студии Volition является если не беспрецедентным случаем, то точно антирекордом.

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Потоки недовольства закономерно распространились и на официальный Twitter-аккаунт серии, где разработчики всё же не выдержали, и в ответ на один из таких критических комментариев опубликовали анимированное изображение со словами «Haters Gonna Hate» («Хейтеры будут хейтить»).

Диалог продолжился, и пользователь отметил, что отнюдь не является хейтером; наоборот — он фанат франшизы и всегда защищал разработчиков. Теперь же от Saints Row остаётся разве что название. На это разработчики ответили, что не бросят игру, и что реакция на перезапуск франшизы была ожидаемой: всё новое, и это естественно. Попутно авторы опубликовали видеоролик, в котором чуть подробнее рассказывают о месте действия игры и её главных героях.

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Релиз новой Saints Row запланирован на 25 февраля. Забавно во всей этой ситуации то, что автоматический алгоритм YouTube присвоил данному видеоролику категорию Grand Theft Auto V.