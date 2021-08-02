В прошлом месяце в Amazon Prime Gaming началась и ещё будет продолжаться двое суток раздача Battlefield 1 для всех обладателей подписки Prime. Сегодня же стартовал второй этап акции — раздача Battlefield V. Как нетрудно догадаться, перед нами подготовка аудитории и информационная накачка новостных ресурсов перед приближающимся релизом Battlefield 2042.

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Напомним, что Battlefield V повествовала о Второй мировой войне и была встречена фанатами франшизы без особого энтузиазма. Что и говорить — хоть история серии Battlefield и начиналась со Второй мировой, но популярность к ней пришла только после проектов в сеттинге современности.

Battlefield 2042, действие которой развернётся в понятно каком году и которая расскажет о гипотетическом конфликте супердержав на почве климатических изменений и кризиса беженцев, выйдет 22 октября.