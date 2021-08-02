Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Amazon Prime Gaming проходит раздача Battlefield V для PC

Не всё бесплатно, что так называют.
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

В прошлом месяце в Amazon Prime Gaming началась и ещё будет продолжаться двое суток раздача Battlefield 1 для всех обладателей подписки Prime. Сегодня же стартовал второй этап акции — раздача Battlefield V. Как нетрудно догадаться, перед нами подготовка аудитории и информационная накачка новостных ресурсов перед приближающимся релизом Battlefield 2042.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Напомним, что Battlefield V повествовала о Второй мировой войне и была встречена фанатами франшизы без особого энтузиазма. Что и говорить — хоть история серии Battlefield и начиналась со Второй мировой, но популярность к ней пришла только после проектов в сеттинге современности.

Battlefield 2042, действие которой развернётся в понятно каком году и которая расскажет о гипотетическом конфликте супердержав на почве климатических изменений и кризиса беженцев, выйдет 22 октября.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

electronic arts dice battlefield v battlefield 2042
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Activision Blizzard убрала из WoW Classic анимацию «плевок» на фоне скандала с домогательствами
+
В Rainbow Six Siege пройдёт событие, посвящённое Rainbow Six Extraction
+
В Amazon Prime Gaming проходит раздача Battlefield V для PC
1
DICE готовит к запуску «Исход» — короткометражный фильм, посвящённый событиям Battlefield 2042
+
Soulslike-платформер Grime уже доступен для прохождения
+
Для популярного мода Median XL к Diablo II в конце августа выйдет крупное обновление
+
Игроки восхищаются уровнем интеллекта ботов в Halo Infinite
7
YouTube тестирует подписку Premium Light — она только отключает рекламу, но и стоит дешевле
11

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 50
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 68
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
68
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
6
Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2
5
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
8
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей

Сейчас обсуждают

qefir
20:49
ты тут визжишь, вот и пруфы с тебя, или ты очередной балабол?
Процессор Intel Ice Lake-SP обнажил свой 10-нм кристалл
Валерий Петухов
20:45
Че-то не заметно, что он из-за Китая упал, так-же восстановился
Правительство Китая планирует усилить давление на майнеров, не позволив обналичить Биткоины
Anton Anikin
20:45
Ох уж эти сказки про радеоновский потанцевал.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
Батон322
20:42
ниче подобного, если его везде запретят офф компании не будут его скупать огромными суммами и как следствие он умрет
Правительство Китая планирует усилить давление на майнеров, не позволив обналичить Биткоины
nikolai3anv
20:40
3070.. максимум.. у тех моделей что выше память другая... И она греется дико..
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
Renegade1979
20:40
Дальность отрисовки то уже проц, он там бобкет днище. Бэтман, великий и ужасный, ухитрился идти на 30 fps в 900р как на Xbox One, так и на Xbox One X (где у железа еще больше терафлопс, чем погнанная ...
На фоне отголосков майнинг-бума GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются наиболее популярными в Steam
nikolai3anv
20:39
Вот ты ... Сказочный клоун.. ты в электронике хоть что то понимаешь? Шпыцыалзд блин... Откуда вы такие тупые клоуны берётесь? Тупень.. для электронных компонентов предпочтительней находится под посто...
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
Alex Fduch
20:38
Можно еще посоветовать отказаться от смарт ТВ, да. И не смотреть ютуб. Но это не отменяет того обстоятельства, которое я описал выше.
YouTube тестирует подписку Premium Light — она только отключает рекламу, но и стоит дешевле
zalupsmus
20:37
Компьютерные террористы, не иначе. Только в качестве заложников выступают украденные данные. Что в реальной среде, что в компьютерной объектом торга выступают деньги.
Злоумышленники выложили все украденные у компании EA данные
Hacknir
20:36
ну если посмотреть на тот же Рдр2 или Арк то там явно не только разрешение рендера ниже, но и настройки как на низких на пк.
На фоне отголосков майнинг-бума GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются наиболее популярными в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем