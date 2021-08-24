Несмотря на то, что сегодня вторник — день для релиза новых игр далеко не самый идеальный — игровое сообщество всё же получило два достойных внимания проекта: King’s Bounty II и Aliens Fireteam Elite. Про скорый выход первого напишет мой коллега по редакции, ну а эта заметка посвящена релизу Aliens Firerteam Elite, в которую геймеры уже вовсю «рубятся».

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Aliens Fireteam Elite представляет собой кооперативный боевик во вселенной «Чужих», где нам с товарищами в роли бравых бойцов необходимо выживать против громадных армий «идеальных организмов», рассчитывая на своё оружие и взаимовыручку. На днях журналисты уже поделились своими первыми мнениями касательно данного проекта, из чего следовал вывод, что игра не более чем «средненькая». Но сегодняшний релиз и последовавшие за ним первые публикации пользовательских рецензий в Steam позволили убедиться в том, что на практике Aliens Fireteam Elite куда более привлекательная игра, чем нам утверждали критики.

Так, на момент написания данной заметки средний пользовательский рейтинг игры в Steam составлял 79 %, что можно коротко охарактеризовать как «Достойно». В основном игроки сходятся во мнении, что единственный недостаток Alien Fireteam Elite — это цена. Слишком уж она высокая для столь вторичного проекта.

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Игра доступна на всех актуальных платформах, а уже со следующего месяца начнёт получать порции дополнительного контента.