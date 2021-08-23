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Aliens Fireteam Elite получила очень сдержанные оценки критиков

Коротко: лучше потратить деньги на что-нибудь другое.
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Всего день остаётся до запуска в продажу кооперативного боевика Aliens Fireteam Elite, а уже сегодня первые журналисты и критики поделились своими мнениями об игре и выставили ей свои оценки. Как вы уже поняли по заголовку данного материала, оценки оказались в лучшем случае сдержанными.

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Согласно собранной агрегатором Metacritic статистике, средняя оценка Aliens Fireteam Elite на текущий момент составляет 69 баллов из 100 возможных. Психологически довольно неприятный показатель, поскольку с него начинается «жёлтая» зона смешанных оценок. Как пишут обозреватели, новинка отличается слишком уж однообразным игровым процессом и неинтересным дизайном локаций. Если же отбросить эти критичные недостатки, то, в целом, перед нами достойный продукт для совместного времяпрепровождения с друзьями. Оправдывает ли данная характеристика ценник «1 599 рублей с носа», вопрос открытый, и ответ на него каждый должен дать самостоятельно.

Напоминаем, Aliens Fireteam Elite — это совместный шутер, в котором мы в роли вооружённых до зубов бойцов отстреливаемся от орд ксеноморфов, полагаясь только на себя, своё оружие и командную взаимовыручку.

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