Aliens Fireteam Elite получила очень сдержанные оценки критиков
Всего день остаётся до запуска в продажу кооперативного боевика Aliens Fireteam Elite, а уже сегодня первые журналисты и критики поделились своими мнениями об игре и выставили ей свои оценки. Как вы уже поняли по заголовку данного материала, оценки оказались в лучшем случае сдержанными.
реклама
Согласно собранной агрегатором Metacritic статистике, средняя оценка Aliens Fireteam Elite на текущий момент составляет 69 баллов из 100 возможных. Психологически довольно неприятный показатель, поскольку с него начинается «жёлтая» зона смешанных оценок. Как пишут обозреватели, новинка отличается слишком уж однообразным игровым процессом и неинтересным дизайном локаций. Если же отбросить эти критичные недостатки, то, в целом, перед нами достойный продукт для совместного времяпрепровождения с друзьями. Оправдывает ли данная характеристика ценник «1 599 рублей с носа», вопрос открытый, и ответ на него каждый должен дать самостоятельно.
Напоминаем, Aliens Fireteam Elite — это совместный шутер, в котором мы в роли вооружённых до зубов бойцов отстреливаемся от орд ксеноморфов, полагаясь только на себя, своё оружие и командную взаимовыручку.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила