На днях наблюдательные фанаты серии Call of Duty заметили, что в анонсирующем трейлере новенькой Vanguard отсутствует логотип Activision как издательства, спонсирующего разработку игры и способствующего её продвижению. Обычно упоминание издательства, как организации, оплачивающей весь «банкет», идёт первым по очереди, однако в случае с Call of Duty Vanguard его нет вообще.

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История повторилась и с посвящённым скорому началу альфа-тестирования видеороликом, и вот, как передаёт издание CharlieIntel, та же самая ситуация наблюдается и при запуске альфа-версии Vanguard. Сама Activision неубедительно называет происходящее «творческим решением», однако журналисты уверены, что издательство старается избегать упоминания себя в промо-материалах Call of Duty Vanguard, поскольку косвенно втянуто в конфликт на почве сексизма и домогательств, источником которого стала Blizzard — давняя коллега Activision по холдингу.

реклама Here's the Call of Duty: Vanguard Alpha start up screen.



Very interesting to note...Activision logo does not appear. Only shows Activision at the end for copyright. Every other CoD game starts up with Activision's logo. pic.twitter.com/VN8vGrpSHH — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 23, 2021

Изменится ли ситуация к запланированному на 5 ноября релизу, неясно. Очевидно одно: это первый такой случай в истории Call of Duty.