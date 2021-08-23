Логотип Activision отсутствует и при запуске альфа-версии Call of Duty Vanguard
На днях наблюдательные фанаты серии Call of Duty заметили, что в анонсирующем трейлере новенькой Vanguard отсутствует логотип Activision как издательства, спонсирующего разработку игры и способствующего её продвижению. Обычно упоминание издательства, как организации, оплачивающей весь «банкет», идёт первым по очереди, однако в случае с Call of Duty Vanguard его нет вообще.
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История повторилась и с посвящённым скорому началу альфа-тестирования видеороликом, и вот, как передаёт издание CharlieIntel, та же самая ситуация наблюдается и при запуске альфа-версии Vanguard. Сама Activision неубедительно называет происходящее «творческим решением», однако журналисты уверены, что издательство старается избегать упоминания себя в промо-материалах Call of Duty Vanguard, поскольку косвенно втянуто в конфликт на почве сексизма и домогательств, источником которого стала Blizzard — давняя коллега Activision по холдингу.
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Here's the Call of Duty: Vanguard Alpha start up screen.— CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 23, 2021
Very interesting to note...Activision logo does not appear. Only shows Activision at the end for copyright. Every other CoD game starts up with Activision's logo. pic.twitter.com/VN8vGrpSHH
Изменится ли ситуация к запланированному на 5 ноября релизу, неясно. Очевидно одно: это первый такой случай в истории Call of Duty.
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