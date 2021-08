Позавчера вечером состоялся официальный анонс Vanguard — новой части серии боевиков Call of Duty. Новинка отправит нас во Вторую мировую войну и порадует тщательной проработкой всех основных элементов игрового процесса. С первыми подробностями можно ознакомиться в нашем соответствующем материале, ну а в данной заметке речь пойдёт немного не об этом.

Как заметили внимательные фанаты Call of Duty и примкнувшие к ним неравнодушные пользователи, в анонсирующем трейлере отсутствуют упоминания издательства — в данном случае это Activision. В частности, там, где раньше всегда красовалась надпись «Activision представляет» теперь указано «Call of Duty представляет», а на финальных кадрах видео, где показан логотип Call of Duty Vanguard вместе с логотипами всех принимающих участие в создании игры компаний, упоминание Activision также отсутствует. Причём в последнем случае даже видно, что место под логотип Activision есть, но он оттуда как будто «вырезан».

По всей видимости, Activision старается избегать упоминания себя на фоне скандала, в который она вовлечена по делу о домогательствах и притеснениях по половому и иным признакам в Blizzard, частью единого холдинга с которой она и является. Ничего не поделать — такова современная реальность, поэтому во избежание возможных дополнительных скандалов, которые печально отразятся на продажах игры, иногда приходится трусливо надевать маску. Другой вопрос — какой в этом смысл, учитывая, что все, кто хотя бы минимально интересуются играми, и без напоминаний прекрасно знают, что издателем игр серии Call of Duty является Activision.

Релиз Call of Duty Vanguard — 5 ноября на всех актуальных платформах.