Activision неубедительно объяснила причину отсутствия упоминания издательства в трейлере Call of Duty Vanguard
Внимательные фанаты серии Call of Duty заметили, что в анонсирующем видеоролике Call of Duty Vanguard отсутствует упоминание Activision как издателя франшизы. Название издательства можно увидеть только на финальных кадрах — и то, в правовой информации. Представители СМИ, а следом за ними и игроки посчитали, что причина кроется в скандале, в который Activision оказалась вовлечённой с «барского плеча» своих коллег по холдингу в лице Blizzard. Дескать, пока пыль не осядет, лучше избегать упоминаний Activision ради сохранности маркетинговых кампаний её ближайших проектов.
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Издание Kotaku решило пойти по единственно верному пути и задать вопрос о происходящем напрямую в Activision. Как поясняет представитель Activision, серия Call of Duty продолжает расширяться, поэтому замена упоминания издательства на упоминание франшизы — это творческое решение, отражающее принадлежность Vanguard к этой замечательной игровой вселенной.
Можно ли назвать данный ответ убедительным — вопрос чуть ли не больший, чем отсутствие упоминания Activision в промо-материалах Vanguard. Релиз новинки запланирован на 5 ноября, однако не факт, что скандал в Activision Blizzard к тому времени удастся исчерпать.
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