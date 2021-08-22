Ведущий сценарист глобального мода Fallout London теперь трудится в Bethesda
В июне этого года команда энтузиастов, разрабатывающих глобальный конверсионный мод Fallout London на базе Fallout 4, показала первый трейлер своего проекта. Но не успело закончиться календарное лето, как коллектив сообщил о том, что ведущему сценаристу проекта предложили работу в Bethesda. Такое предложение, естественно, не игнорируют, поэтому разработчик не раздумывая согласился.
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Как следствие, теперь коллективу Fallout London требуется новый ведущий сценарист. Каких-либо сложностей у новичка возникнуть не должно: основной сюжет Fallout London уже написан, команде нужно лишь доработать существующие и написать незаконченные диалоги.
Почему прежний сценарист не может совмещать работу в Bethesda со своим хобби — ответ максимально очевидный: компания считает подобное поведение конфликтом своих интересов. Да, даже в том случае, если модификация некоммерческая и создаётся на базе их собственной игры.
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Напомним, что в Fallout London нас ждёт полностью другой сеттинг, иные фракции и полностью другая фауна. Место действия — постапокалиптическая британская столица образца XXIII века. Естественно, никаких, даже очень приблизительных сроков выхода у Fallout London нет. Поэтому не расстраивайтесь, если в конечном счёте проект не доживёт до релиза — слишком уж частое это явление в модостроительной промышленности.
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