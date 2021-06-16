Франшиза Fallout давно уже стала пристанищем для модостроителей всех мастей, поэтому всё новые и новые фанатские творения по мотивам уже не вызывают у нас удивления. Несколько часов назад коллектив трудолюбивых энтузиастов анонсировал Fallout London — модификацию для четвёртой номерной части серии, действие которой разворачивается в XXIII веке в «побитой» столице Великобритании.

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Связь с сюжетом франшизы в Fallout London будет довольно отстранённая: в Британии орудуют совсем другие фракции, а известные агрессивные представители мутировавшей фауны здесь и вовсе не водятся.

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По масштабу модификация Fallout London сопоставима с сюжетным дополнением к Fallout 4. Важно понимать главное: это фанатская работа, и даже приблизительных сроков выхода у неё нет. Хотя проект выглядит достойно, следует быть готовыми к тому, что он может никогда не добраться до полноценного релиза. По крайней мере, история многочисленных амбициозных фанатских работ по самым различным франшизам научила нас именно этому.