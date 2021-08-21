Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глобальная модификация для Cyberpunk 2077, кардинально меняющая баланс в игре, уже доступна для скачивания

Игроки жалуются на излишнюю хардкорность этого мода.
+
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Несколько дней назад мы писали вам о патче 1.3 для Cyberpunk 2077, который был выпущен разработчиками из CD Projekt RED после нескольких месяцев молчания. Энтузиаст-мододел, словно специально подгадав со временем, выпустил глобальную модификацию, которая меняет в игре многочисленные аспекты, о которых мы сейчас и расскажем.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

На самом деле, большой «мегамод» действительно выпустил и подготовил только один пользователь портала Nexus Mods с ником Scissors123454321. Парень считает, что его работа претендует на звание «глобальной модификации» — то есть, меняющей очень многое.

реклама

Настройки баланса в Cyberpunk 2077 очень сильно меняются после установки модификации — это, пожалуй, одно из главных и самых заметных изменений. Автоподстройка характеристик врагов к уровню главного героя убирается, также очень сильно падает шанс нанесения критического удара. По мнению разработчика, с какого-то момента этот «шанс» превращался в гарантированное нанесение.

реклама

Поведение врагов в Cyberpunk 2077 — одна из главных претензий фанатов к разработчикам — тоже улучшилось. Теперь противники умеют смотреть вверх, слышать выстрелы из глушителя на большем расстоянии, замечать атаки с фланга и обнаруживать главного героя с большего расстояния. У врагов появилась броня, они стали быстрее двигаться, дроны и андроиды получили увеличенный запас прочности.

Алкоголь и еда получили три уровня качества — в зависимости от этого меняются характеристики получаемых от них эффектов. Коктейль «Джеки Уэллс» теперь сделали доступным — если вы проходили игру, то помните значение этого напитка.

реклама

Главному герою Ви можно использовать 24 препарата для повышения характеристик и способностей. В игре также появилось ограничение на количество гранат, показатели урона от разного типа оружия были переработаны. Здесь же можно вспомнить о броне, имплантах, балансе боссов и множестве других аспектах — всё это было переработано. Автор затронул даже систему накопления опыта и цены у торговцев.

Пользователи, успевшие опробовать модификацию от Scissors123454321, поспешили заявить, что игра после её установки становится слишком сложной.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Глобальная модификация для Cyberpunk 2077, кардинально меняющая баланс в игре, уже доступна для скачивания
+
Сценаристка Рианна Пратчетт недовольна тем, что все три героя Grand Theft Auto V — мужчины
41
Очередное улучшающее мир Microsoft Flight Simulator обновление отложили до сентября
8
В анонсирующем трейлере Call of Duty Vanguard отсутствует логотип Activision — похоже, из-за скандала
11
Режим кооперативного прохождения в Halo Infinite появится уже после релиза игры
+
Вышла первая часть Mafia Titanic Mod — модификации-долгостроя для оригинальной Mafia
2

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Zen2 против Zen3 на равной частоте в играх и синтетике
99
Как я сделал компьютерное кресло из автомобильного
111
Рассказываю о своем впечатлении от Battlefield 1. Первая мировая война в цвете
6
Старый iPhone как произведение искусства
7
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
8
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
11
Эмодзи в комментариях на overclockers.ru
18

Сейчас обсуждают

Андрей
22:48
Когда будет нагрузка, будет больше спутников, пинг станет меньше и скорость выше
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
Андрей
22:48
Нету там полной потери. Но погода влияет. Но это вообще не критично, там минимальные посадки
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
Андрей
22:46
Через 10 лет вы не будете такой ерунды писать
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
Slow Mo
22:46
Каждый видит своё
Биткоин подбирается к $50 000 – Киты толкают криптовалюту вверх, а эксперты РБК ожидают рост Эфира
Андрей
22:45
Оптоволокно и 9 мс? У меня обычный проводной интернет от роутера даёт 1-2 мс пинг
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
Андрей
22:44
Кто такое обещал? Но он вообще компании в убыток идёт. 500$ оборудование и 100$ в месяц абонплата. Кстати, вроде как оборудование с 2022 будет стоить 350$
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
Anastasiya Avdunicheva
22:44
75мс не такой уж и высокий пинг. Я раньше вообще с 125мс играла по сети и вполне нормально было.
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
Андрей
22:42
Раньше про беспроводной тоже так говорили, типа там и скорость меньше и стоит дороже... Но что сейчас? 5G на скорости 200 мбайт/сек. Подождете 5-10 лет, все провайдеры умрут, будет только Starlink и в...
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
Анатолий Молдаванов
22:38
Да я сам не интерисовался. Просто это как в любой более менее нормальный стране, цена на жилье в столице и крупных городах не дешёвая. ЮАР нормальная страна по сравнению с другими странами Африки.
Житель ЮАР не может восстановить доступ к кошельку с Биткоинами на сумму $1 000 000
Amon Amarth
22:38
Женщины тоже поначалу не требовали )
Илон Маск лично представил робота Tesla Bot, переодевшись в него на сцене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем