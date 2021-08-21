Несколько дней назад мы писали вам о патче 1.3 для Cyberpunk 2077, который был выпущен разработчиками из CD Projekt RED после нескольких месяцев молчания. Энтузиаст-мододел, словно специально подгадав со временем, выпустил глобальную модификацию, которая меняет в игре многочисленные аспекты, о которых мы сейчас и расскажем.

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На самом деле, большой «мегамод» действительно выпустил и подготовил только один пользователь портала Nexus Mods с ником Scissors123454321. Парень считает, что его работа претендует на звание «глобальной модификации» — то есть, меняющей очень многое.

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Настройки баланса в Cyberpunk 2077 очень сильно меняются после установки модификации — это, пожалуй, одно из главных и самых заметных изменений. Автоподстройка характеристик врагов к уровню главного героя убирается, также очень сильно падает шанс нанесения критического удара. По мнению разработчика, с какого-то момента этот «шанс» превращался в гарантированное нанесение.

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Поведение врагов в Cyberpunk 2077 — одна из главных претензий фанатов к разработчикам — тоже улучшилось. Теперь противники умеют смотреть вверх, слышать выстрелы из глушителя на большем расстоянии, замечать атаки с фланга и обнаруживать главного героя с большего расстояния. У врагов появилась броня, они стали быстрее двигаться, дроны и андроиды получили увеличенный запас прочности.

Алкоголь и еда получили три уровня качества — в зависимости от этого меняются характеристики получаемых от них эффектов. Коктейль «Джеки Уэллс» теперь сделали доступным — если вы проходили игру, то помните значение этого напитка.

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Главному герою Ви можно использовать 24 препарата для повышения характеристик и способностей. В игре также появилось ограничение на количество гранат, показатели урона от разного типа оружия были переработаны. Здесь же можно вспомнить о броне, имплантах, балансе боссов и множестве других аспектах — всё это было переработано. Автор затронул даже систему накопления опыта и цены у торговцев.

Пользователи, успевшие опробовать модификацию от Scissors123454321, поспешили заявить, что игра после её установки становится слишком сложной.