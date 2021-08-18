CD Projekt RED, как мы и предполагали, не стала медлить с запуском патча 1.3 для ролевого экшена Cyberpunk 2077. «Заплатка» уже доступна для скачивания на всех платформах, подробнее о её содержимом можно прочитать на официальном сайте или же в нашей вчерашней заметке.

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Как и во все предыдущие разы, подавляющее большинство правок патча касается скриптов миссий. Но и кое-какие технические исправления тоже внесены. Одновременно с выходом патча 1.3 в игре появятся три бесплатных DLC, о которых мы, опять же, говорили вчера. Мелкие дополнения добавляют пару курток для главного героя, новую машину и альтернативный образ для Джонни Сильверхенда.

На вчерашнем стриме разработчики из CD Projekt RED дали понять, что патч 1.3 — далеко не последний из запланированных. Клиент Cyberpunk 2077 продолжат править, больше ориентируясь на пожелания пользователей.