Новый ролик по King’s Bounty II посвятили Айвару — единственному мужчине из тройки доступных для отыгрыша героев
Несколько дней назад мы писали вам о том, что компания 1C Entertainment выпустила новый ролик по King’s Bounty II. Тогдашнее видео было посвящено Эльзе, паладину с бойким голосочком, которая может стать одним из главных героев игры. Сейчас настал черёд Айвара — единственного персонажа мужского пола из списка доступных для отыгрыша в King’s Bounty II.
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Мы теперь знаем, что Айвар был когда-то рыцарем Королевской Гвардии, но его оттуда изгнали, ведь он не поддержал дворцовый переворот. Айвар отправился в Артизанию, где стал предводителем роты наёмников. Закончилось это всё тем, что героя пригласили на Вселенский Собор, пообещав амнистию и должность в Королевской Гвардии. Что сказать, теперь и вы знаете предысторию храброго воина Айвара.
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Напомним, King’s Bounty II должна поступить в продажу 24 августа на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Проект уже ушёл «на золото», поэтому никаких переносов релиза не должно случиться. В Steam вы можете оформить предзаказ — там доступно несколько изданий на выбор с разным количеством «плюшек».
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