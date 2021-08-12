Создатели King’s Bounty II в новом трейлере знакомят нас с Эльзой — главным героем-паладином, обладательницей бойкого голосочка
Компания 1C Entertainment подготовила и выпустила трейлер, посвящённый Эльзе из Лориана. Это третий и последний играбельный персонаж King’s Bounty II, отважный паладин, справедливо считающий, что доблесть и отвага помогут спасти Нострию от политических распрей.
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Из ролика мы узнаём о природе возникновения магических способностей Эльзы — оказывается, всё началось с вероломного нападения бандитов на родную деревню девушки. С коварными недругами паладин расправилась быстро и беспощадно, но теперь ей нужно собрать вокруг себя команду для приключений и исследований. Эльзе нужно отправиться на Вселенский Собор, дабы просить у короля подмоги и почётного звания.
В представленном сегодня ролике вы услышите очень много пафосных речей и бойкого голосочка Эльзы. Кажется, игроки будут ещё долго обсуждать, удалось ли актрисе, подарившей голос паладину, вжиться в роль и правильно передать её настроение героя.
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King’s Bounty II уже совсем скоро поступает в продажу, релиз намечен на 24 августа текущего года. В Steam можно оформить предзаказ базовой версии за 1700 рублей. Lord’s Edition стоит 2500 рублей, а за маститое Duke’s Edition придётся выложить аж 330 рублей. Проект будет доступен на PC, Xbox, PlayStation и Switch.
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