Разработка «выживастика» WiLD от создателя легендарной Beyond Good & Evil прекращена — так заявляет авторитетный журналист
В 2014 году состоялся анонс необычной игры WiLD — симулятора выживания в фэнтезийных декорациях, разработкой которого занимался именитый геймдизайнер Мишель Ансель. Вы знаете этого человека по приключенческой игры Beyond Good & Evil, ставшей классикой жанра. С момента анонса WiLD прошло неприлично много времени, но про самму игру Ubisoft ничего не рассказывала.
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Прояснить ситуацию вызвался журналист Джефф Грабб. Он прямо заявил, что этого проекта больше не существует, его отменили. «Могу подтвердить, что с игрой покончено. WiLD больше нет… WiLD мертва», — заявил журналист.
Про саму WiLD мы мало что знали, ведь нам показали только небольшой ролик в момент анонса. Действие игры должно было происходить в первобытном мире, игрок должен был управлять людьми и животными в борьбе с врагами. Максимально невнятная концепция, которую спасала общая «выживательная» направленность. Издатель заявлял, что WiLD станет эксклюзивным проектом для PlayStation 4, но не сложилось.
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Любопытно, что Wild Sheep, внутренняя студия Ubisoft, продолжает работу, — об этом свидетельствует соответствующие отметки в LinkedIn. Вполне вероятно, что издатель решил перебросить коллектив на создание другого проекта.
Что до Мишеля Анселя, то он ещё осенью прошлого года объявил об уходе из игровой индустрии. Кажется, анонсированную несколько лет назад Beyond Good & Evil 2 ждёт такая же судьба, но мы будем рады ошибаться. Просто об этом проекте уж несколько лет ничего не слышно.
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