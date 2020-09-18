Мишель Ансель относится к той части геймдизайнеров, которым удалось сохранить своё доброе имя и профессиональную репутацию, поэтому сегодняшнее заявление Анселя об уходе из индустрии воспринимается пусть и со светлой, но всё же грустью. Как пишет знаменитый геймдизайнер, после тридцати лет в индустрии он решил завязать с играми и сконцентрироваться на своём втором увлечении — дикой природе.

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Новый проект Анселя будет уже в реальном материальном мире: Мишель намеревается создать заповедник, в котором будут содержаться и изучаться дикие животные.

Поскольку Ubisoft уже давно толком ничего не рассказывает о производстве Beyond Good & Evil 2 и WiLD, игровое сообщество начало переживать, что без Мишеля Анселя на играх можно ставить крест. На самом же деле, переживать не стоит: Ансель уже давно не принимает участие в производстве данных проектов, и, как пишет сам геймдизайнер, процесс разработки идёт хорошо, а мы уже скоро увидим результаты.