Премьера игрового процесса Call of Duty Vanguard состоится на следующей неделе
Вчерашний анонс Call of Duty Vanguard был исключительно «бумажным»: парочка изображений с главными героями, много текста и абсолютно никакой демонстрации игрового процесса. Ничего не поделать, это традиция франшизы — разбивать анонс на несколько частей. И вот, вторая часть анонса назначена на 25 августа в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2021.
реклама
В указанный день состоится премьера игрового процесса, а именно — отрывок прохождения одного из уровней (надо понимать, одиночной кампании) новинки. На презентацию геймплея пригласили Лору Бэйли — актрису озвучания, подарившую свой голос снайперше — одной из главных персонажей Vanguard.
Напоминаем, что релиз Call of Duty Vanguard назначен на 5 ноября, так что на освещение всех мало-мальски важных подробностей у Sledgehammer Games осталось всего два с половиной месяца.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила