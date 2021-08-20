Вчерашний анонс Call of Duty Vanguard был исключительно «бумажным»: парочка изображений с главными героями, много текста и абсолютно никакой демонстрации игрового процесса. Ничего не поделать, это традиция франшизы — разбивать анонс на несколько частей. И вот, вторая часть анонса назначена на 25 августа в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2021.

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В указанный день состоится премьера игрового процесса, а именно — отрывок прохождения одного из уровней (надо понимать, одиночной кампании) новинки. На презентацию геймплея пригласили Лору Бэйли — актрису озвучания, подарившую свой голос снайперше — одной из главных персонажей Vanguard.

Напоминаем, что релиз Call of Duty Vanguard назначен на 5 ноября, так что на освещение всех мало-мальски важных подробностей у Sledgehammer Games осталось всего два с половиной месяца.