Intel представила XeSS — собственную технологию масштабирования изображения в играх на основе ИИ-алгоритмов
В рамках мероприятия Architecture Day 2021 компания Intel представила Ark — новую графическую архитектуру, которая также получила кодовое имя Alchemist. В начале будущего года мы должны будем увидеть первые видеокарты от Intel на основе этого процессора. Всё на том же Architecture Day 2021 компания Intel показала XeSS — технологию апскейлинга картинки для повышения производительности при высоком разрешении.
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XeSS (она же Xe Super Sampling) представляет собой решение с открытым исходным кодом, которое сможет работать на любых видеокартах. Данные обстоятельства делают технологию XeSS от Intel схожей с AMD FSR, последняя тоже базируется на открытом исходном коде и не имеет ограничений по аппаратному применению.
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Технология XeSS работает на матричных XMX-движках, которые добавлены в графическую архитектуру ядра Xe. Они способны ускорять алгоритмы искусственного интеллекта. XeSS воссоздаёт детали изображения на субпиксельном уровне из соседних пикселей и предыдущих кадров с компенсацией движения. Это, например, делает технологию максимально похожей на NVIDIA DLSS.
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Нейронная сеть отслеживает процесс реконструкции изображения с повышенной детализацией, использование данного алгоритма позволяет поднять частоту кадров буквально в 2 раза по сравнению с обычным рендерингом в нужном разрешении — по крайней мере, так заявляет сама Intel.
Представители компании также дали понять, что задержка, появляющаяся от использования алгоритмов XeSS, незначительна на фоне полного времени рендеринга кадра.
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В рамках презентации XeSS сотрудники Intel показали публике специально настроенное демо, в котором картинку с разрешением 1080p увеличили до 4K. Вся демонстрация происходила с использованием прототипа карты Arc Alchemist на базе Unreal Engine 5. Двукратное увеличение fps в разрешении 4K при использовании интеллектуального масштабирования действительно случилось.
Intel пообещала обеспечить широкую поддержку технологии XeSS в играх. По заявлениям представителей компании, несколько игровых студий уже заняты реализацией поддержки XeSS в своих проектах. В ближайшем будущем будет выпущен общедоступный набор инструментов, который смогут использовать независимые разработчики.
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