ESRB присвоила возрастной рейтинг обновлённой версии Quake
Некоторое время назад в Сети всплыла информация о том, что Bethesda Softworks в рамках своего фестиваля QuakeCon 2021 анонсирует переиздание первой Quake для современных платформ. Что ж, через несколько часов всё прояснится, а пока можно взглянуть на подтверждение данного слуха на страничках портала североамериканского рейтингового агентства ESRB.
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Согласно приведённой агентством информации, релиз переизданной версии Quake состоится на PC, Nintendo Switch, а также на консолях текущего и прошлого поколений. Никаких подробностей переиздания пока нет. Скорее всего, на полноценный ремастер рассчитывать не стоит: ограничатся лишь поддержкой современных разрешений экранов и повышенной частотой кадров.
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