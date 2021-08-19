Инсайдер: GTA Remastered Trilogy выйдет в следующем году, а не в текущем
На прошлой неделе в Сети с подачи СМИ появилась информация о том, что Rockstar готовит обновлённые версии Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas, и планирует выпустить их уже в ближайшие месяцы. Известный своими правдивыми «предсказаниями» инсайдер Том Хендерсон, однако, заявляет, что упомянутый игровыми изданиями срок релиза сборника-трилогии неверен.
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Согласно информации Хендерсона, Rockstar собирается выпустить GTA Remastered Trilogy не в текущем, а в следующем году. Со всеми остальными утечками информации касательно данного проекта Хендерсон согласен.
Учитывая, что на дворе уже почти осень, а от Rockstar не поступало даже туманных намёков на существование сборника ремастеров первых 3D-игр серии Grand Theft Auto, не стоит цепляться за данные «сливы» и утечки — не исключено, что данный проект является художественным вымыслом инсайдеров.
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