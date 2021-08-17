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Анонсированы первые бесплатные DLC для Cyberpunk 2077: новый облик Джонни Сильверхенда, новые куртки и машина для главного героя

Полный список изменений патча 1.3 тоже имеется
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Разработчики из CD Projekt RED сдержали обещание и устроили сегодня трансляцию, посвящённую особенностям патча 1.3 для ролевого экшена Cyberpunk 2077. В рамках стрима также был представлен контент из трёх бесплатных DLC, а на официальном сайте появился полный патчноут грядущего апдейта. Не совсем только понятно, зачем для этого проводить отдельную трансляцию, ведь вменяемого диалога с публикой не получилось.

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Представители команды разработки в рамках стрима очень долго рассказывали о сложностях при создании патчей — дескать, дело это муторное и кропотливое, а игроки хотят всё и сразу. Только вот игроки когда-то заплатили деньги, надеясь получить законченное произведение, а не сырой продукт с шестью месяцами ожиданий патчей в комплекте. Но это тема для другого обстоятельного разговора.

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Вместе с патчем 1.3 выйдут следующие бесплатные DLC:

  • Альтернативный образ Джонни Сильверхенда — можно включить на вкладке «Дополнительный контент» в настройках.
  • Новые куртки Ви — многослойная куртка дельтовщика и люминесцентная панковская куртка будут доступны в тайнике квартиры Ви после завершения задания «Первое правило Посмертия» и после получения сообщения от Виктора. Вещи изначально являются редкими/культовыми, документация для создания более качественных их версий станет доступна сразу.
  • Арчер Кварц «Бандит» — автомобиль, награда за выполнение задания «На перепутье». Будет доступна после того, как игрок получит сообщение от Дакоты или Бестии. Если сообщение не приходит, нужно отойти подальше от мастерской Дакоты, находясь в Пустошах. Также нужно учитывать, что после выполнения задания должно пройти несколько дней.

В рамках трансляции нам также показали, что теперь можно создавать любые предметы в инвентаре по несколько штук за раз, а очки способностей можно перераспределить в любой момент. Заново распределить характеристики персонажа не получится — в команде разработчиков посчитали такой вариант слишком «имбовым», ведь герой сможет всегда получать самые выгодные для себя реплики в диалогах и открывать нужные двери на уровнях.

Журнал заданий «причесали», снабдив каждую миссию ссылками на статью в «кодексе».

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Наконец, самый милый и правильный «фикс» патча 1.3 связан с котом по кличке Нибблс. Если главный герой приручил это милое животное, то теперь оно будет гулять по дома, а не сидеть безвылазно в лежанке. Например, во время трансляции Нибблса поймали, справляющим нужду в лотке.

Представители CD Projekt RED также упомянули об очередной оптимизации и улучшении производительности клиента Cyberpunk 2077, но это происходит в момент выпуска каждого нового патча. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте, релиз «заплатки» состоится в самое ближайшее время.

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