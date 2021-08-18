Стрельба за уютным щитом: DICE показала геймплей Battlefield 2042 за Ирландца
Несколько дней назад DICE показала посвящённый сюжету Battlefield 2042 короткометражный фильм, из которого выяснилось, что новинка является своеобразным сиквелом Battlefield 4, и, в частности, в ней мы увидим старого знакомого с позывным Ирландец. И не просто увидим, а сможем играть им в качестве одного из стартовых специалистов на поле боя.
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Ирландец — эксперт в области создания укреплений на поле боя, и разработчики решили отразить этот факт в его игровых способностях. Персонаж умеет устанавливать пуленепробиваемый баллистический щит, а также устройство подавления фугасных и прочих разрывных снарядов. Установив такое уютненькое укрытие, Ирландец может отстреливаться, резко повышая свою живучесть. Насколько неприятными в плане противодействия найдут игроки данные механики игрового процесса, впрочем, нам ещё только предстоит выяснить.
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Protect the No-Pats as Kimble “Irish” Graves, a former Marine turned No-Pat Specialist, in #Battlefield 2042.https://t.co/03C5A3F3SQ pic.twitter.com/cnU3ap294T— Battlefield (@Battlefield) August 17, 2021
Релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября на всех актуальных платформах.
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