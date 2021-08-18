Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стрельба за уютным щитом: DICE показала геймплей Battlefield 2042 за Ирландца

«No-Fun» механика с щитами добралась и до Battlefield.
12
Дешевая RTX 3070 Ti в Ситилинке. Успей.
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза

Несколько дней назад DICE показала посвящённый сюжету Battlefield 2042 короткометражный фильм, из которого выяснилось, что новинка является своеобразным сиквелом Battlefield 4, и, в частности, в ней мы увидим старого знакомого с позывным Ирландец. И не просто увидим, а сможем играть им в качестве одного из стартовых специалистов на поле боя.

реклама

анонсы и реклама
Последние 3060 в Ситилинке, цены растут
Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж
MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть
Еще одна 3060 Ti по старой цене
3090 в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Ирландец — эксперт в области создания укреплений на поле боя, и разработчики решили отразить этот факт в его игровых способностях. Персонаж умеет устанавливать пуленепробиваемый баллистический щит, а также устройство подавления фугасных и прочих разрывных снарядов. Установив такое уютненькое укрытие, Ирландец может отстреливаться, резко повышая свою живучесть. Насколько неприятными в плане противодействия найдут игроки данные механики игрового процесса, впрочем, нам ещё только предстоит выяснить.

Релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября на всех актуальных платформах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts dice battlefield 2042
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

EA назвала ошибкой снятие некоторых игр с продажи в GOG и пообещала её не повторить
+
Стрельба за уютным щитом: DICE показала геймплей Battlefield 2042 за Ирландца
12
Анонсированы первые бесплатные DLC для Cyberpunk 2077: новый облик Джонни Сильверхенда, новые куртки и машина для главного героя
15
Детали ремастеров Crysis 2 и 3: улучшенное освещение и никаких нативных версий для новых консолей
11
Ubisoft показала геймплей за и против нового оперативника Osa в Rainbow Six Siege
1
В конце августа в Watch Dogs Legion стартует кроссовер с Assassin’s Creed
+
Разработчики EVE Online подвели итоги World War Bee 2 — крупнейшей войны кланов за всю 17-летнюю историю проекта
11

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 40
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6 августа 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks
102
Выбираем лучший по цене и производительности восьмиядерный процессор в августе 2021 года
116
Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
8
Biomutant: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
4
Летние скидки – Windows 10 Pro за $14 и -25% на программы Microsoft
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
13
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
5
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PN41
1

Сейчас обсуждают

Alexander Rommel
13:09
Траблы не с AMD, а с пользователями.
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
Alexander Rommel
13:08
Нормальные люди давно купили, а рабсеянская нищенка продолжает "следить за ценой", бхахахахаха.
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
Саша Устецький
13:08
фига се
MasterCard отказывается от магнитной полосы на банковских картах
lakoros
13:07
О. Тогда друг тебе несказанно повезло.
Стрельба за уютным щитом: DICE показала геймплей Battlefield 2042 за Ирландца
Alexander Stolz
13:06
>Я постоянно слежу за ценой 5600X Найс исповедь нищенки, кек.
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
Alexander Stolz
13:06
Ну едрить, LGBT-подсветка это ж самое важное, без неё работать не будет!
Team Group представила первые модули DDR5 с регулируемой RGB подсветкой и профилями XMP 3.0
N1ghtwish
13:06
Во-первых, 26700, а во-вторых OEM у китаеза и без гарантии, очень сомнительная покупка процессора, у которого К.П. часто отлетают.
Выбираем лучший по цене и производительности восьмиядерный процессор в августе 2021 года
Kira625
13:06
О, а общий чат вернули? Раньше же его выпилили за концентрированную токсичность. ;)
Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks
Рустам Насыхов
13:05
ЗАГЛОТ
Биткион потерял $2000 и продолжил дешеветь, а Эфир может упасть до $2700 – аналитики РБК
zalupsmus
13:05
"Модули типа DDR5 не только будут поддерживать встроенный механизм коррекции ошибок ECC". В модулях памяти нет никакого механизма. Подбирайте правильные слова, а если не знаете их смысл - ознакамливай...
PNY обещает четырёхкратное увеличение плотности памяти при переходе на DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем