Старые герои и новые проблемы в пафосной короткометражке Battlefield 2042
Как и было обещано несколькими неделями ранее, сегодня DICE совместно Electronic Arts опубликовала короткометражный фильм, проливающий дополнительный свет на сюжетную линию Battlefield 2042. Короткометражку назвали «Исход», и повествует она историю Ирландца, хорошо известного фанатам серии Battlefield бойца, который ныне является капитаном «Исхода» — корабля Неприкаянных с двумя сотнями беженцев на борту. Ирландцу предстоит трудный выбор между жизнями беженцев и судьбой всех Неприкаянных.
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Напомним, что по сюжету Battlefield 2042 Неприкаянными называют людей, потерявших гражданство государств вследствие их (государств) исчезновения под давлением проблем, вызванных климатическими катастрофами по всей Земле. Из числа крупных держав в живых остались разве что Россия и США, которые и являются центрами нового биполярного мира, предлагая свои варианты решения сложившихся проблем.
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Стоит отметить, что привычной сюжетной кампании в Battlefield 2042 не будет, а вводить игроков в курс сюжета будут посредством различных публикаций, видеороликов, обучающих материалов и другого необязательного контента. Что же до самой короткометражки, то она заботливо снабжена русскими субтитрами, так что в пересказе не нуждается.
Ирландец будет одним из доступных специалистов на релизе Battlefield 2042. Релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября на всех актуальных платформах.
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